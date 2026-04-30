日本に上陸して以来、好調な販売を持続人気の秘密はメルセデスというと、かつては高級セダンのイメージが強かったが、時代とともにSUVの販売比率がグングン上がってきた。充実したラインアップを誇るメルセデスSUVの中でも、GLBは1、2を争う人気モデルだ。2020年に2代目GLAと同時に日本に上陸して以来、好調な販売を持続している。人気の秘密は、頑張れば手が届く価格はもちろん、日本でも扱いやすいサイズ、しっかり使える3列