日本に上陸して以来、好調な販売を持続

人気の秘密は

メルセデスというと、かつては高級セダンのイメージが強かったが、時代とともにSUVの販売比率がグングン上がってきた。充実したラインアップを誇るメルセデスSUVの中でも、GLBは1、2を争う人気モデルだ。2020年に2代目GLAと同時に日本に上陸して以来、好調な販売を持続している。

人気の秘密は、頑張れば手が届く価格はもちろん、日本でも扱いやすいサイズ、しっかり使える3列シート構成、日本のユーザーが好むスクエアなフォルムであることなど、いくつも挙げられる。中でもルーミーな室内空間は特筆レベル。このクラスのクロスオーバーSUVで、GLBほど広い室内空間を実現したクルマはない。

2023年のマイナーチェンジで、フェイスリフトやインフォテインメント系のアップデートが行われ、アダプティブハイビームアシストを全車に標準装備。加えてハンズオフ検知機能のセンサーに静電容量式センサーを採用するなどした。

そんなGLBに、2025年夏に加わったUrban Starsは、従来型では有償オプションとされていた“AMGラインパッケージ”と“AMGレザーエクスクルーシブパッケージ”の大部分を標準装備しつつ、価格上昇を抑えたお買い得なモデルだ。そのうえ、このグレードが装着する20インチのAMGアルミホイールには、従来モデルとは異なるグロスブラック塗装が施されている。

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