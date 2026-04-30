【モデルプレス＝2026/04/30】乃木坂46の菅原咲月が4月29日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開した。【写真】20歳乃木坂副キャプテン「スタイル抜群」美脚際立つミニスカモノトーンコーデ◆菅原咲月、ミニスカモノトーンコーデ公開菅原は「リアルミーグリ ありがとうございました」とコメント。白いシャツの上に黒いミニのキャミソールワンピースを重ね、足元を黒でまとめたモノトーンのコーディネート