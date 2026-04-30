熊本県建設業協会とRKK熊本放送は、災害が発生した際の情報提供に関する協定を結びました。 【写真を見る】「土砂崩れ現場などの情報をいち早く」熊本県建設業協会とRKK熊本放送が災害に関する協定締結 協定の調印式には、県建設業協会の前川浩志会長とRKKの波佐間健士メディア総局長が出席しました。 協定には熊本県内で大きな災害が発生した際、建設業協会が持つ土砂崩れ現場などの情報を、RKKと共有し、災害時の情報発信に役