せっかくいいものを作っているのに、売れない-- 。そんな課題を抱える老舗や地方企業は少なくない。販路拡大・新規顧客獲得をめざし、大手ECプラットフォームを活用しても「ブランドを知っている顧客」しか集まらないケースも多い。一方、“発見型コマース”の手法を取り入れた新たなECプラットフォームを活用してこの課題をクリアした企業もある。今回は「さとう精肉店」（宮城県塩竈市）と「JAてんどうフーズ」（山形県天童市）