元ザ・ビートルズでシンガー・ソングライターのリンゴ・スターは、「ロング・ロング・ロード」に向け、Ｔ・ボーン・バーネットの書いた「最高に悲しい一節のひとつ」を歌うことを拒否していたという。豪華アーティストが参加した新作カントリーアルバムで、有名プロデューサーのバーネットと再びタッグを組んでいるリンゴだが、その中には歌うにはつら