元ザ・ビートルズでシンガー・ソングライターのリンゴ・スターは、「ロング・ロング・ロード」に向け、Ｔ・ボーン・バーネットの書いた「最高に悲しい一節のひとつ」を歌うことを拒否していたという。豪華アーティストが参加した新作カントリーアルバムで、有名プロデューサーのバーネットと再びタッグを組んでいるリンゴだが、その中には歌うにはつらすぎる歌詞もあったという。



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収録曲「ホワイ」について、リンゴはピープル誌にこう話す。「最高に悲しい一節には『なぜ人は死ぬのか？』なんていうのがあった。そんなの歌えないよ！だから『なぜ人は飛べないのか』に変えて、送り返した」「でもそれがカントリーってもんだよね。バーにいて、妻に逃げられ、犬が死に、ジュークボックスに入れる小銭もないみたいなね」



その一方で、自分が親近感を持てない歌は歌えないとして、「自分がその気持ちを感じられるものでないと」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）