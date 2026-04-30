車両価格の高騰が続く中、車の買い替えのタイミングは家計にも大きな影響を及ぼします。 車は3年ごとに買い替えたほうが結果的に安いといった意見もある一方で、長く乗り続けたほうが得という声も根強く、どちらが家計に優しいのか判断に迷うこともあるのではないでしょうか。 本記事では、300万円の車を例に「3年ごとに買い替え」と「10年前後乗り続ける」場合を比較します。 車は3年ごとに買い替えが得？