車の買い替えは「3年・10年」どちらが安い？ 長く乗ると“総額は安い”けど、3年で下取りに出すと「実質半額」で乗れてコスパ良し!? メリット・デメリットを比較

車は3年ごとに買い替えが得？ 10年乗る場合とのコスト比較と維持費の違い

まず、300万円の車を3年ごとに買い替える場合を考えます。残価は車種や人気度にもよりますが、新車購入から3年で価値が大きく下がる傾向があります。仮に3年後の下取り価格が150万円だとすると、実質負担は150万円となり、これを3年ごとに繰り返す形になります。

一方で、10年乗り続ける場合は初期費用300万円を長期間で分散できます。10年後の下取り価格は数万円～数十万円程度になることが多く、価値は大きく下がりますが、その分「乗り切る」ことで車両費は年あたり30万円程度に抑えられます。

ただし、長期保有では車検費用や修理費が増える傾向があります。車検は2年ごとに10万～15万円程度、10年を超えると部品交換などが発生するケースもあります。一方、3年ごとに買い替える場合は新しい車に乗り続けられるため、大きな修理費がかかりにくいという特徴があります。



車は長く乗る方が安い？ 買い替え派と長期保有派のメリット・デメリット

では、「3年ごとに買い替え」と「10年前後乗り続ける」のでは、どちらが得なのでしょうか。結論から言えば、単純な総額では「長く乗るほうが安くなる」ケースが多いとされています。ただし、故障や修理費が重なる場合は必ずしも安くなるとは限りません。

一方、3年ごとに買い替える場合は、新車は購入直後の価値下落が大きいため、その影響を何度も受けるためコストがかさみやすくなります。

ただ、3年ごとの買い替えにもメリットはあります。最新の安全装備や燃費性能の向上により、事故リスクの低減や燃料費の節約につながる可能性があります。また、故障リスクが低く、突発的な修理費が発生しにくい点は安心材料と言えるでしょう。

さらに、ライフスタイルの変化にも柔軟に対応できます。子どもの成長や家族構成の変化に合わせて車種を選び直せる点は大きな利点です。長く乗る場合は愛着やコスト面のメリットがある反面、性能面や安全面でのアップデートが遅れる可能性があります。



車の買い替えは何年がベスト？ 後悔しない判断ポイントとチェック項目

車の買い替えで後悔しないためには、自分の使い方や重視するポイントを整理することが重要です。まずは「年間走行距離」を確認しましょう。走行距離が多い場合は車の劣化が早く、早めの買い替えが合理的なケースもあります。

次に「維持費の総額」で考えることも大切です。車両価格だけでなく、車検費用、保険料、燃料費、修理費などを含めたトータルコストで比較することで、実態に近い判断ができます。

また、「安心感や利便性」を重視するか、「コスト削減」を重視するかも判断軸になります。最新機能や故障リスクの低さを重視するなら短期買い替え、支出を抑えたいなら長期保有が向いています。いずれの場合も、下取り価格や中古車市場の動向を確認しながら計画的に判断することが重要です。



家計とライフスタイルで考えるポイント

車を3年ごとに買い替えるか、10年程度乗り続けるかは一概にどちらが得とは言えません。ただし、総コストの観点では長く乗るほうが安くなる傾向があります。一方で、安全性や利便性、ライフスタイルの変化への対応といった点では短期買い替えにもメリットがあります。

車の買い替えは「何年が正解」というよりも、使い方に応じて最適なタイミングが変わると言えるでしょう。重要なのは、自分の使い方や価値観に合った選択をすることです。どの選択が適しているかは、使用状況や車種によっても異なります。短期的なコストだけでなく、長期的な負担やライフスタイルもふまえて判断することが大切です。



出典

一般社団法人日本自動車工業会 2025年度乗用車市場動向調査について

執筆者 : 今みなみ

FP2級、秘書検定2級、剣道3段、ビジネス会計検定3級、ビジネス実務法務検定3級