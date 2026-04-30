観光庁は、訪日外国人旅行者の受け入れ環境についての調査結果を発表した。旅行中の困りごとの最多は、前回調査に引き続き「ごみ箱の少なさ」（１７．２％）だった。本調査は２０２５年１１月１８日から２６年１月１３日まで、成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、福岡空港、新千歳空港で日本から出国する前の旅行者４１１０件を対象に実施した。旅行中に「困ったことはなかった」との回答が４３．７％を占めた一方、困