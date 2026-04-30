日本のゲーム会社はなぜ世界で売れるヒット作を生み出せるのか。欧米のゲーム会社では業績次第でリストラやスタジオの閉鎖が行われる一方、日本では社員を解雇せず、1ピクセルにこだわる品質追求が根づいている。海外メディアが報じた「日本のゲーム開発哲学」の正体とは――。任天堂株式会社本社を撮影。（写真＝Tokumeigakarinoaoshima／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■ファン待望のゲームを開発中止したワケ海外ゲーム開発