同じ「距離の測り方」と「曲がり方」をもつなら、曲面の形はひとつに決まるのか──。150年以上前から続いてきた幾何学の問いに、ついに明確な反例が示された。これらの条件が同じでありながら、3次元空間では重ね合わせられない2つの“ドーナツ”状の曲面が初めて示されたのだ。