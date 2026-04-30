最近、高市早苗首相について「仲間がいない」「会食を嫌う」といった報道が相次いでいる。これを「トップがそんなことでは困る」と感じる人もいるだろうが、「自分もそうだ」「気持ちはわかる」という人も少なからずいるに違いない。【写真を見る】古市憲寿氏が指摘する“友達が多い人の共通点”大人になってから仲間や友達を作るのは難しい。どうしても利害関係が絡みやすいのも一因だろうか。定年後、特に男性が「職場以外に