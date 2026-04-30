長く付き合ってきた友人であっても、ふとした瞬間に見えた本性で一気に冷めてしまうのはよくある話だ。ガールズちゃんねるに4月22日、「友達にドン引きしたこと」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は、次のような衝撃的なエピソードを投稿している。「バイト仲間の友達が、バイト先で窃盗していたこと。仲良かったので家に呼んだこともあったから、私のお金も盗まれてたのかもしれない。もちろん縁を切りました」