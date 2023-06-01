◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２９日・京セラドーム大阪）オリックス・紅林弘太郎内野手（２４）が「恐怖の９番不敗弾」を運んだ。「低めのスライダーにうまく反応できた」と喜んだのは、２点リードの４回１死。大関から左中間へ放り込んだ。今季の４本塁打はすべて９番の打順で記録。４戦全勝の神話も継続させた。プロ７年目は絶対的な存在を目指し、１月は地元・静岡で自主トレを行った。毎年恒例となった元ヤク