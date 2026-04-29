Cygamesは、クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のラジオ特別番組『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』を放送することを発表した。番組は5月8日22時から24時まで、ニッポン放送をキーステーションに全国19局ネットで生放送される。radikoを通じて各放送エリアで聴取できるほか、エリアフリー機能により全国からの聴取にも対応する。【ウマ娘】人気声優が集結！Machico・上田瞳ら出演の7thライブ東京公演決