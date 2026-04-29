猫に洋服は必要？ 本来であれば猫ちゃんに洋服は不要であり、苦手とする子がほとんどでしょう。 しかし、猫ちゃんの持つ健康面の問題などによっては洋服を着てもらった方が、改善が速やかになったり、問題が解決する場合もあります。 グルーミングの邪魔になるのでは？ 猫ちゃんはもともと、グルーミングと呼ばれる毛づくろいを熱心に行う傾向があります。 洋服を着ていることはグルー