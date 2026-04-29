東葉高速鉄道30周年で復活東京メトロ東西線と相互直通運転を行う東葉高速鉄道が、かつて運行していた「東葉快速」を1日限り復活させます。 【飛ばす飛ばす！】これが「幻の東葉快速」です（画像で見る）これは同線の開業30周年記念の一環で、5月3日（日）に東葉勝田台−西船橋間で1往復運行。約16kmに7つある途中駅のうち、当時と同じく八千代緑が丘と北習志野のみに停車し、他は通過します。所要時間は約20分。乗車券だけで乗