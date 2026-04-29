雨の日や雨上がりの運転中に、うっかり人に泥や水をはねさせてしまったという経験がある人もいるかもしれません。歩行者に泥をはねさせるのは、道路交通法違反になる可能性があります。 今回は、泥はね運転が道路交通法違反になる根拠や汚してしまったときのクリーニング代、泥はねや水はねが起こり得る速度などについてご紹介します。 泥はね運転は交通違反になり得る 泥はね運転に関して、道路交通法第71