創業52周年を迎えるセブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「創業感謝祭」を実施。人気のパン6品を108円（税込み）で販売する「感謝割り」第2弾を5月7日から3日間限定で行います。【マジか！】香ばしフランス、コッペパンたまごも？“100円”になるパンを全部、画像でチェック！セブン−イレブンは1974年5月15日に国内で営業を開始。対象のパンは4月にリニューアルした「練乳ミルククリームの香ばしフランス」を