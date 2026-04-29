県は28日、山形県鶴岡市の和菓子店でノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました 。 食中毒が発生したのは、鶴岡市本町三丁目にある和菓子店「遠州屋」です。 県によりますと、24日、客29人がこの店で前日に製造された和生菓子を食べたところ、25日の夕方から、中学生から70代までの女性客14人が、腹痛や下痢、嘔吐、発熱などの症状を訴えたということです。なお、患者は快方に向かっていて、入院した人はいないというこ