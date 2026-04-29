春は歓送迎会のシーズン。新入社員や若手にとって、お酒の席は「第一印象」を左右する重要な場でもある。不本意な酩酊による“失敗”でキャリアに傷をつけないために、どんな備えが必要なのか。国立精神・神経医療センター薬物依存研究部長で、精神科医の松本俊彦さんに聞いた。（ライター・渋井哲也）●飲み会前の「下準備」：勝負は会場に行く前に決まる新入社員にとって飲み会は、社内外のイメージが形成される場だ。しかし、ア