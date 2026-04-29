２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２８日、都内で引退会見に臨んだ。「りくりゅう」は１７日にＳＮＳで引退表明を行っており、木原は「五輪で優勝した時点で引退だねという話をした」と理由を説明。「かけがえのない７年間」（三浦）「最高のパートナー」（木原）と、共に歩んだ日々を振り返った。今後はプロと