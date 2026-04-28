ゴルフの本格シーズンが到来！ベストスコア更新を狙う人に1打でも良くなるヒントを届けたい。2025年の国内女子ツアーのスタッツの各部門上位者にヒントを聞いた。達人ともいうべき女子プロから目からウロコのアドバイス。今回は今季2勝を挙げているパーオン率1位の〓橋彩華に、パーオン率を高めるコツ。〈連続写真〉〓橋彩華はインパクトゾーンが低く長い！「左手親指の意識」が、ボールを押し込む秘訣だったパーオンとは、規定