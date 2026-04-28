◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２８日・京セラドーム）ソフトバンクのスタメンが発表された。３年ぶりの４カード連続初戦黒星中で、打線を大幅に変更した。今季、全試合で４番を務めていた柳田が１番、全試合で２番に入っていた近藤が４番に座った。今宮が５番で今季初めてクリーンアップを担う。また、１軍に昇格した笹川が「８番・右翼」で先発する。以下はスタメン。１番（指）柳田２番（中）周東３番（三）栗原４