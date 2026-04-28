4月25日、皇居で開かれた春季雅楽演奏会を鑑賞された愛子さま。「雅楽演奏会は毎年春と秋に開催されており、愛子さまは2022年秋以来、毎回足を運ばれています。天皇陛下や佳子さまとご一緒に鑑賞されたこともありますが、今回はおひとりで臨まれていました」（皇室担当記者）この日愛子さまは、ジャケットからワンピース、パンプスまで、全身サーモンピンクで揃えられていた。春らしいこの装いに、X上では絶賛の声が集まっていた。