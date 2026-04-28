【トランプ2.0 現地リポート】トランプ暗殺未遂“やらせ説”再燃 MAGA内部からの陰謀論噴出が示す支持者の揺らぎアメリカの有力AI企業のひとつ、パランティアがXに投稿したマニフェストが、「テクノ・ファシズム」「人類への脅威」とまで批判され、大炎上を招いている。パランティアのシステムは、米軍や、強硬な移民対策で知られる移民・税関捜査局（ICE）、NY市警などで活用されてきた。軍事、治安、監視の現場を支える企業