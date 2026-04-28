4月28日、ベルテックス静岡は、麻生卓志ゼネラルマネージャーと森高大ヘッドコーチが2025－26シーズン限りで退任することを発表した。 麻生氏は京都府出身の50歳。2008年から2019年まで京都ハンナリーズの編成などに携わり、B2昇格初年度の2023－24シーズンから静岡のGMに就任した。初年度から2シーズン連続でプレーオフ進出を果たしたが、今シーズン