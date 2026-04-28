きょう（28日）、岡山県備前市の片上大橋付近の海上で小型船が浸水し、男性1人が救助されましたが、心肺停止の状態だということです。 【発生場所の地図】片上大橋付近の海上で小型船が浸水男性1人を救助も心肺停止の状態【岡山】 玉野海上保安部によりますと、きょう午前７時５５分頃 、事故の当時者が知人に連絡し、知人から「片上大橋の下で船舶が浸水し、船内に人が取り残されているようだ」と、消防と118番（第六管区海上