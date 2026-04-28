米ワシントンの夕食会でトランプ大統領が狙われた発砲事件について2026年4月27日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）では、容疑者がなぜ武器を所持したまま突進できたのか、ホテルの警備体制や逮捕された31歳の容疑者の狙いなどを検証した。記者主催の会に出席「敵を作らない戦術にギアチェンジ？」夕食会はホワイトハウス記者協会主催で、トランプ大統領が出席した理由をアメリカ政治に詳しい早稲田大学教授