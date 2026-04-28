日本初のエンタメ業界に特化した小学生向け職業図鑑『エンタメおしごと図鑑』（サンクチュアリ出版）が、4月30日発売される。【写真】『エンタメおしごと図鑑』サンプルページはこちら本書では、芸能事務所スターダストプロモーションをルーツに持つSDPとサンクチュアリ出版が初めてタッグ。両社の強みを掛け合わせることで、華やかな世界の仕組みを、読書が苦手な子どもでもワクワクしながら読み進められる一冊となっている。