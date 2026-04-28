4月26日のオリックスバファローズ戦に登板した、北海道日本ハムファイターズの有原航平投手（33）が4回途中8失点で大炎上。自身が4敗目を喫するともに、チームも4連敗して借金4と千葉ロッテマリーンズと並んで最下位となった。【写真】敵のホークスナインが有原イジり？ ベンチ前で披露された「有原ルーティン」今季より福岡ソフトバンクホークスから移籍した有原は、4年20億円以上ともされる大型契約で6年ぶりに古巣復帰。し