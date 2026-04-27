ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、4月27日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演。自民党の法務部会で、再審制度の改正について紛糾が続いているという件について解説した。 鈴木純子（文化放送アナウンサー）「再審制度は刑が確定した元被告が、裁判のやり直