自民党と連立政権を組む日本維新の会の藤田文武共同代表がおととい富山市を訪れ、地方創生に向けて「新しい政治を進めたい」と訴えました。富山市で開かれた維新の県組織「富山維新の会」の党員大会で講演した藤田共同代表は、給食費の無償化などに取り組んできたことに触れ、連立政権で「スピード感を持って政策の実現に向けて取り組みたい」と述べました。日本維新の会藤田文武共同代表「富山維新の会は、柴田代表のもと