高市内閣はこれまで「救難・輸送・警戒・監視・掃海」に限定していた武器輸出「5類型」を撤廃して、殺傷能力のあるミサイルや艦船・戦車などの輸出も解禁した。国会で論議することなく変更したことに疑問の声が上がっているなか、「サンデージャポン」（TBS系）では2026年4月26日放送で取り上げ、お笑いタレントの東野幸治さんは「基本的に僕は（武器輸出に）賛成」と持論を展開、それに対する反対論も出た。「中国、北朝鮮が嫌が