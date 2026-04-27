こちらも勢いが止まりません。富山商業高校出身で埼玉西武ライオンズのルーキー・岩城颯空投手。開幕から守護神として勝ちゲームの最終回を任されています。きのうの楽天戦も３点リードの延長１０回ウラに登板しました。先頭打者にいきなり２塁打を許しますが、後続を球威のあるストレートでキャッチャーファールフライとセカンドゴロに打ち取ります。最後は高めの力のあるストレӦ