格闘技イベント「RIZIN」は27日、リモートで会見を行い、「RIZINLANDMARK14inSENDAI」（6月6日、宮城県・ゼビオアリーナ仙台）の追加対戦カードを発表した。榊原伸行CEOが会見。矢地祐介（35＝フリー）と初参戦のパンクラス2階級制覇したISAO（37＝NEVERQUIT）の71・0キロ級5分3Rを発表した。矢地はABEMA「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」に出演。中学の後輩のウルフに絞技、腕関節OKのルール変更を了