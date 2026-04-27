三陸沖で２０日に発生した地震を受け、気象庁が発表していた「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、政府は対象地域への特別な呼びかけを２７日午後５時で終了した。政府は、巨大地震が発生する可能性が相対的に高まっているとして、北海道から千葉県にかけての７道県１８２市町村の住民に対し、２７日午後５時までの１週間は、すぐに逃げられる態勢を維持するなどの特別な備えを求めていた。終了後も、避難経路の確認な