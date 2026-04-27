俳優のイ・ジェフンが主演する韓国ドラマ『復讐代行人〜模範タクシー〜』（ノーカット日本語字幕版／全16話／2021年）が、あす28日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週月・火・水曜 前9：30〜）【場面ショット】悪人を痛快に成敗…『復讐代行人〜模範タクシー〜』同作は、弱者の恨みを秘密プロフェッショナル集団が代わりに解決していく、痛快アクションエンターテインメント。復讐代行のプロ集団