【あすから】イ・ジェフン、悪人を徹底的に打ちのめすダークヒーローに 韓国ドラマ『復讐代行人〜模範タクシー〜』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のイ・ジェフンが主演する韓国ドラマ『復讐代行人〜模範タクシー〜』（ノーカット日本語字幕版／全16話／2021年）が、あす28日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週月・火・水曜 前9：30〜）
【場面ショット】悪人を痛快に成敗…『復讐代行人〜模範タクシー〜』
同作は、弱者の恨みを秘密プロフェッショナル集団が代わりに解決していく、痛快アクションエンターテインメント。
復讐代行のプロ集団“模範タクシー”が、法では裁けない悪人を痛快に成敗。表向きはタクシー会社の従業員、裏では被害者の無念を晴らすダークヒーローとして暗躍する。
悪人を徹底的に打ちのめすダークヒーローを、イ・ジェフンが圧倒的なカリスマで熱演。実力派俳優陣が贈るスピーディーなテンポで繰り広げられる痛快な復讐劇が大反響を呼び、韓国の同時間帯視聴率1位を記録。さらに「2021 SBS演技大賞」で6冠を獲得した。
■あらすじ
世間の批判を浴びながら性犯罪者の男が出所する。ところが刑務所を出たばかりの男を乗せたタクシーが行方をくらましてしまう。姿を消した男を捜すため捜査を始めた検事のカン・ハナ（イ・ソム）は、タクシー運転手のキム・ドギ（イ・ジェフン）と出会う。そんなドギは被害者に代わって復讐を代行する“模範タクシー”のメンバーとして、人知れず悪人を懲らしめる日々を送っていた。法では裁くことのできない社会にはびこる悪を前に、自らの正義を掲げるドギもまたつらい過去を抱える１人だった。そんな中、また新たな被害者から依頼が入り、ドギは復讐のために模範タクシーを走らせる。
■演出
パク・ジュンウ『ドクター探偵』
■脚本
オ・サンホ『操作された都市』
イ・ジヒョン
■キャスト
イ・ジェフン『シグナル』『輝く星のターミナル』『ムーブ・トゥ・ヘブン: 私は遺品整理士です』
イ・ソム『この恋は初めてだから』『第3の魅力〜終わらない恋の始まり〜』
キム・ウィソン『Ｗ -君と僕の世界-』『ダーリンは危機一髪！』
ピョ・イェジン『憎くても愛してる』『青春ウォルダム 呪われた王宮』『私は堂々とシンデレラを夢見る』
【場面ショット】悪人を痛快に成敗…『復讐代行人〜模範タクシー〜』
同作は、弱者の恨みを秘密プロフェッショナル集団が代わりに解決していく、痛快アクションエンターテインメント。
復讐代行のプロ集団“模範タクシー”が、法では裁けない悪人を痛快に成敗。表向きはタクシー会社の従業員、裏では被害者の無念を晴らすダークヒーローとして暗躍する。
■あらすじ
世間の批判を浴びながら性犯罪者の男が出所する。ところが刑務所を出たばかりの男を乗せたタクシーが行方をくらましてしまう。姿を消した男を捜すため捜査を始めた検事のカン・ハナ（イ・ソム）は、タクシー運転手のキム・ドギ（イ・ジェフン）と出会う。そんなドギは被害者に代わって復讐を代行する“模範タクシー”のメンバーとして、人知れず悪人を懲らしめる日々を送っていた。法では裁くことのできない社会にはびこる悪を前に、自らの正義を掲げるドギもまたつらい過去を抱える１人だった。そんな中、また新たな被害者から依頼が入り、ドギは復讐のために模範タクシーを走らせる。
■演出
パク・ジュンウ『ドクター探偵』
■脚本
オ・サンホ『操作された都市』
イ・ジヒョン
■キャスト
イ・ジェフン『シグナル』『輝く星のターミナル』『ムーブ・トゥ・ヘブン: 私は遺品整理士です』
イ・ソム『この恋は初めてだから』『第3の魅力〜終わらない恋の始まり〜』
キム・ウィソン『Ｗ -君と僕の世界-』『ダーリンは危機一髪！』
ピョ・イェジン『憎くても愛してる』『青春ウォルダム 呪われた王宮』『私は堂々とシンデレラを夢見る』