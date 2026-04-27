＜シェブロン選手権最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞最終18番で3メートルのパーパットを決めると、両手を高くつきあげた。ネリー・コルダ（米国）がトータル18アンダーで完全優勝。「『神様ありがとう』と思った。ただこの瞬間を楽しみたい」。そして、2年前のザ・クラブatカールトンウッズでの時と同様に、膝を抱えて勝者の池にダイブした。【写真】美しすぎるネリーの池ダイブ今大会を