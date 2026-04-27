コーエーテクモホールディングス [東証Ｐ] が4月27日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.0％増の570億円に伸びたが、27年3月期は前期比26.3％減の420億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を43円→66円(前の期は60円)に増額し、今期は前期比18円減の48円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比53.8％増