国会では27日、参議院予算委員会で集中審議が行われ、高市総理大臣は、イラン情勢を受けた補正予算案について「現時点で編成が必要な状況ではない」と述べました。立憲民主党・森本真治議員:（事業者から）各種補助金の拡充や、資金繰りの支援を求める声がどんどん大きくなってきております。緊急経済対策の検討、そしてその裏付けとなる補正予算ですね、これも入らないと、着手しないと。高市総理：令和8年度予算の予備費も活用で