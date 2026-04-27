高市総理「補正予算の編成が必要な状況ではない」　エネルギー使用の節約要請にも否定的な考え示す

国会では27日、参議院予算委員会で集中審議が行われ、高市総理大臣は、イラン情勢を受けた補正予算案について「現時点で編成が必要な状況ではない」と述べました。

立憲民主党・森本真治議員:

（事業者から）各種補助金の拡充や、資金繰りの支援を求める声がどんどん大きくなってきております。緊急経済対策の検討、そしてその裏付けとなる補正予算ですね、これも入らないと、着手しないと。

高市総理：

令和8年度予算の予備費も活用できますので、現時点で補正予算の編成が必要な状況とは考えておりません。

また、高市総理はイラン情勢を受けた国民に対するエネルギー使用の節約要請について否定的な考えを示しました。

高市総理：

燃油とか、そういうものについても、使うのを少し控えるように制限かけたらどうかというお声もいただきますけれども、しかしながら、私は経済活動、今止めるべきではないと思っている。社会活動も止めるべきではないと思っている。

高市総理は原油の輸入について、「日本全体として必要となる量は確保できており、年を越えて、石油の安定供給のめどはついている」と強調しました。