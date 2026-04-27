「欲しいものとかも何もないでしょ」--。細木数子さんの問いかけに、マツコ・デラックスが返した“予想外の一言”とは。細木さんがマツコを「やっぱり目の付け所が違う」「怖い奴だ」と評したというあるやり取りを細木かおりが語った。マツコ・デラックス○細木数子さんがマツコについて言っていたことYouTubeチャンネル『Netflix Japan』で25日に公開された動画には、マツコ・デラックスと、細木数子さんの娘で占い師の細木かおり