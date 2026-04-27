オイシックス・中山翔太外野手が２６日のファーム東地区・ヤクルト戦（ハードオフエコスタジアム新潟）で２号ソロを放った。四回無死。ヤクルトのドラフト４位・増居（トヨタ自動車）の内角低めの直球をすくい上げて、左翼席へアーチを描いた。完璧な弾道に解説のギャオス内藤が「おぉーーー！いったー！ナイスバッティーン！」と大興奮のする本塁打だった。中山は履正社、法大を経て２０１８年度ドラフト２位でヤクルトへ入