きょうの富山県内は広い範囲で雨となっています。最高気温はきのうより低く、大幅に低いところもある見込みです。県内は低気圧の影響で広い範囲で雨が降っています。午前11時までの最高気温は、多くの地点で未明に観測し、富山市、高岡市伏木ともに16.2度でした。その後、気温は少しずつ下がっています。昼からは、また気温が上がりますが、最高気温はきのうより低く、大幅に低いところもあり、富山市で17度、高岡市伏木で16度の予