連載【果てしない延長戦】第2回元Jリーガーで、現在は昭和歌謡グループ・SHOW-WAのメンバーとして活躍する青山隼の新連載「果てしない延長戦」。現役時代の先輩や戦友をはじめ、各界で活躍する方をゲストに招き、「人生の転機」や「次への挑戦」をテーマに熱く語り合う。ゲストは引き続き、Jリーグ・浦和レッズ時代のチームメイトであり尊敬してやまない先輩、坪井慶介さん。二人の出会いや影響を受けた言葉などについて語った前編