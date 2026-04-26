きょうの県内は高気圧に覆われ、晴れて気温が上がりました。魚津市では、8年ぶりに最高評価「Aランク」のしんきろうが観測されました。こちらは、きょう午後1時ごろ、魚津市で観測されたしんきろうです。射水市から富山市にかけて新湊大橋や建物が反転したり伸びたりして、くっきり見えています。魚津埋没林博物館によりますと、しんきろうは、きょう午前9時半ごろから現れ、長時間、鮮明に見えたことから「Aランク」と評価しまし