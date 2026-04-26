女性や子どもを狙った悪質な盗撮事件が相次ぐ中、最新の盗撮機器を紹介し手口を知ってもらおうというイベントが名古屋で開かれました。 【写真を見る】「ここまで手口が進化している」ボールペンや電卓型も…“盗撮用”小型カメラを紹介する展示会 大学准教授らが開催 （田中希宜記者）「私が履いているのは、一見よくあるサンダルですが、小型カメラが付いていて、簡単に盗撮ができてしまいます」 ボールペンや…